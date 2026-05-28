Hà Tĩnh: Chìm tàu cá trên biển, 7 ngư dân được cứu kịp thời

Tối 28-5, Trung tá Lê Hữu Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo, phối hợp với ngư dân kịp thời cứu hộ thành công các ngư dân và tàu cá bị chìm trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ ngày 28-5, Đồn Biên phòng Cửa Sót nhận được thông báo tàu cá số hiệu TH 91895 TS, do ngư dân Phạm Văn Ninh (sinh năm 1986, quê ở tỉnh Thanh Hóa) làm chủ phương tiện, kiêm thuyền trưởng, trong quá trình đánh bắt hải sản bị sóng lớn, gió mạnh đánh chìm.

Tàu cá có chiều dài khoảng 13,6m, khu vực tàu bị chìm trên vùng biển Cửa Sót, địa bàn xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 5-6km, thời điểm bị nạn trên tàu có 7 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã nhanh chóng thông báo cho các phương tiện hoạt động khai thác hải sản ở gần khu vực đến hỗ trợ ứng cứu. Đồng thời, Đồn Biên phòng Cửa Sót cử 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, tất cả 7 ngư dân trên phương tiện gặp nạn đều đã được cứu vớt và đưa lên các phương tiện khác đảm bảo an toàn. Riêng tàu cá bị nạn cũng được các phương tiện khác lai dắt về cảng cá Cửa Sót.

DƯƠNG QUANG