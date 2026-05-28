Hội đồng Dân tộc của Quốc hội kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội đồng Dân tộc. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 28-5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (20-4-1961 – 20-4-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng… cùng các thế hệ thành viên Hội đồng Dân tộc dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xác định là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi; giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt; phát triển giáo dục, y tế và công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc 65 năm qua.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Quốc hội trong công tác dân tộc; nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án luật, nghị quyết.

"Cần ưu tiên giải quyết căn cơ các vấn đề thiết thực nhất của đời sống, như điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt. Thay vì chỉ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan, với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, với sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến, Hội đồng Dân tộc sẽ không chỉ làm tốt vai trò tham gia, mà trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đề xuất, kiến tạo và dẫn dắt chính sách dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

CẨM HÀ