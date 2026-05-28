Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ phương châm mỗi quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn, “đúng, trúng, kịp thời”, có tính khả thi cao, tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng 2 con số.

Khẳng định những kết quả đạt được của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhận định, kết quả bước đầu cho thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương là đúng đắn, phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển.



Theo Chủ tịch Quốc hội, mối quan hệ hướng dẫn, giám sát, đồng hành giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND cấp tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trên tinh thần Quốc hội mạnh thì HĐND phải mạnh, tạo nên hệ thống cơ quan dân cử thống nhất, đồng bộ.

Trong bối cảnh mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, HĐND các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND. Đây là nhân tố quyết định. Hoạt động của HĐND chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị của Đảng thành cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Về hoạt động giám sát, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị HĐND lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như đất đai, môi trường, cải cách hành chính, đầu tư công; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm; tăng cường tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách và trách nhiệm công vụ.

Trong quá trình đó, cần chú trọng bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực đổi mới sáng tạo trong bộ máy chính quyền địa phương.

Đề cập yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với HĐND các cấp, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chuyển giao 28 chuyên đề trong chương trình Bình dân học vụ số của Quốc hội cho HĐND các tỉnh, thành phố.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND và đội ngũ tham mưu, giúp việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các địa phương tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, thẩm tra, phản biện chính sách, ứng dụng công nghệ số, tiếp xúc cử tri và xử lý tình huống thực tiễn; đồng thời có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan của HĐND.

Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; bộ máy tinh gọn nhưng hiệu lực, hiệu quả hơn; phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần này phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ tới.

ANH PHƯƠNG