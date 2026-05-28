Gia Lai: Chấn chỉnh việc chi trả hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình UBND phường Bình Định vì tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bão số 13 (Kalmaegi) chưa phù hợp, gây phiền hà cho người dân và làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ.

Ngày 28-5, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gởi UBND phường Bình Định cùng các sở, ngành liên quan nhằm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại phường Bình Định.

Vừa qua, UBND tỉnh này nhận được phản ánh về việc tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ do bão, lũ cho người dân tại phường Bình Định. Trong đó, có trường hợp người dân phải chờ đợi thời gian dài chỉ để nhận khoản hỗ trợ rất thấp, thậm chí vài ngàn đồng.

Qua rà soát, UBND tỉnh xác định mức hỗ trợ được tính theo diện tích, mức độ thiệt hại và định mức quy định. Tuy nhiên, cách tổ chức chi trả và công tác thông tin, giải thích chính sách của UBND phường Bình Định chưa phù hợp thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân. Việc này làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong dư luận.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND phường Bình Định trong công tác chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo vụ việc và kết quả xử lý bước đầu.

UBND phường Bình Định phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần phục vụ và công tác giải thích chính sách cho người dân. Đồng thời, không để tái diễn tình trạng người dân chờ đợi lâu hoặc đi lại nhiều lần để nhận khoản hỗ trợ nhỏ.

Địa phương cũng phải rà soát toàn bộ hồ sơ, danh sách và mức hỗ trợ đã chi trả, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trường hợp chi trả sai hoặc chưa đủ phải kịp thời khắc phục.

Đối với các khoản hỗ trợ giá trị thấp, UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn hình thức chi trả linh hoạt, thuận tiện, ưu tiên chuyển khoản hoặc chi trả tại khu dân cư cho người cao tuổi, người bệnh, hộ khó khăn.

Qua đây, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở NN-MT phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương trong công tác chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ thiên tai, tránh gây phiền hà và bức xúc trong nhân dân.

Vừa qua, UBND phường Bình Định tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi do thiên tai, bão lũ tháng 11-2025. Địa phương đã chi hơn 300 triệu đồng cho 400 hộ dân tại 10 tổ dân phố. Trung bình mỗi hộ nhận khoảng 1-2 triệu đồng, hộ cao nhất hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên, một số người dân kê khai thiệt hại hoa màu, cây mai cảnh chỉ nhận mức hỗ trợ rất thấp. Có trường hợp chỉ nhận từ 1.300 đồng đến hơn 6.500 đồng nên bày tỏ băn khoăn, bức xúc.

NGỌC OAI