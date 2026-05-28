Xã hội

Tây Ninh: 2 vụ tai nạn, 4 người tử vong

SGGPO

Ngày 28-5, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, lúc 14 giờ, ông T.H.P. (58 tuổi) điều khiển xe mô tô chở bà P.T.T.V. (57 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Tây Ninh đi tỉnh Đồng Tháp. Khi đến khu vực vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (phường Long An), xe mô tô xảy ra va chạm với xe container biển kiểm soát 62C-123... chạy cùng chiều phía sau. Tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Long An phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Tây Ninh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 825 qua xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-900... do tài xế Đ.T.T. điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 62H4-41... do bà N.T.N.E. điều khiển, chở theo bà N.T.T., tai nạn khiến cả hai 2 người đi trên xe mô tô tử vong.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh tai nạn tử vong Long An

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn