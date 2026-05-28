Tây Ninh: 2 vụ tai nạn, 4 người tử vong

Ngày 28-5, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, lúc 14 giờ, ông T.H.P. (58 tuổi) điều khiển xe mô tô chở bà P.T.T.V. (57 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Tây Ninh đi tỉnh Đồng Tháp. Khi đến khu vực vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh (phường Long An), xe mô tô xảy ra va chạm với xe container biển kiểm soát 62C-123... chạy cùng chiều phía sau. Tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Long An phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Tây Ninh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 825 qua xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-900... do tài xế Đ.T.T. điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 62H4-41... do bà N.T.N.E. điều khiển, chở theo bà N.T.T., tai nạn khiến cả hai 2 người đi trên xe mô tô tử vong.

QUANG VINH