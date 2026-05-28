Góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Cần chính sách riêng cho phụ nữ và trẻ em

Cần phân quyền thực chất

Tại hội thảo, các đại biểu góp ý nhiều nội dung liên quan đến phân quyền, tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới…

PGS.TS Huỳnh Văn Thới, nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TPHCM, cho rằng so với các cơ chế thí điểm trước đây, dự thảo lần này đã thể hiện rõ hơn định hướng chuyển từ cơ chế đặc thù theo vụ việc sang thiết kế thể chế ổn định cho một đô thị đặc biệt.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Thới, dự thảo bước đầu tiếp cận vấn đề phân quyền theo hướng mở rộng không gian tự chủ quản trị cho chính quyền TPHCM trong một số lĩnh vực quan trọng như quy hoạch, đầu tư, tài chính, hạ tầng, quản lý đô thị, môi trường, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. So với nhiều đạo luật hiện hành, mức độ trao quyền đã có chuyển biến rõ.

Tuy nhiên, ông cho rằng dự thảo vẫn chưa hình thành đầy đủ cấu trúc phân quyền thực chất. Một số quy định còn đan xen giữa tư duy phân quyền với phân cấp hành chính; nhiều nội dung vẫn nghiêng về giao nhiệm vụ hoặc mở rộng thẩm quyền hành chính, trong khi quyền quyết định cuối cùng của địa phương chưa được xác lập đầy đủ.

ThS Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM, nhận xét dự thảo đã có một số quy định giao thẩm quyền cho thành phố trong nhiều lĩnh vực, cho phép ban hành các quy định vượt ngoài khuôn khổ hiện hành. Tuy nhiên, dự thảo cần xác định rõ hơn giới hạn thẩm quyền và ranh giới cụ thể của từng lĩnh vực.

ThS, luật sư Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, góp ý cần bổ sung thẩm quyền của UBND TPHCM trong ban hành danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Đồng thời, cần phân quyền mạnh hơn cho người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí.

Bổ sung chính sách riêng cho phụ nữ, trẻ em

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã có nền tảng về giáo dục, y tế, an sinh xã hội nhưng chưa hình thành rõ nhóm cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho trẻ em, phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.

ThS Ung Thị Xuân Hương đề xuất bổ sung nhóm chính sách riêng cho trẻ em trong đô thị đặc biệt, như trường học gần nơi cư trú, nhà trẻ trong khu công nghiệp, hỗ trợ trẻ nhập cư đi học, cơ chế bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Đại diện Hội Nữ doanh nhân TPHCM góp ý cần bổ sung cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, thành viên Câu lạc bộ nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM, cho rằng cần bổ sung chính sách bảo đảm an toàn cho phụ nữ trong không gian công cộng, nơi làm việc, khu kinh tế đêm và không gian số.

Đồng thời, cần quy định trách nhiệm phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, Hội LHPN và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện, giám sát, phản biện chính sách liên quan đến phụ nữ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết, Hội sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu, từng bước tham mưu các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới. Qua đó, góp phần để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách cụ thể trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt.

“Các ý kiến hôm nay rất quý báu, đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, giới pháp lý, nữ trí thức, luật sư, nghệ sĩ… Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục chuyển hóa những ý tưởng, kiến nghị tâm huyết thành chính sách, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng TPHCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình; trong đó phụ nữ, trẻ em và gia đình được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển tốt hơn”, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân nhấn mạnh.

