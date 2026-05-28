Lâm Đồng: Điều tra 3 vụ tai nạn lao động gây chết người

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong.

Ngày 28-5, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đề nghị Liên đoàn Lao động, Sở Y tế và Sở Xây dựng cử thành viên tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh đối với 3 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào chiều 28-4 tại công trình Trường Mầm non Ka Đơn, thuộc thôn Ka Rái 1, xã Quảng Lập. Nạn nhân là ông N.V.T (sinh năm 1981), công nhân thi công tại công trình, bị khối bê tông rơi trúng dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại tại công trình xây dựng chung cư sông Cà Ty

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào sáng 17-5 tại công trình xây dựng chung cư sông Cà Ty, thuộc khu phố 6, phường Bình Thuận. Nạn nhân là ông N.V.N (sinh năm 2003), công nhân khoan bê tông để đấu điện tại trạm biến áp, bị điện giật tử vong.

Trong khi đó, vào sáng 16-5, bà T.T.C.H (sinh năm 1988), công nhân làm việc tại lò gạch Đồng Tân, thuộc thôn An Bình, xã Tân Lập, cũng bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị liên quan gửi danh sách thành viên tham gia đoàn trước ngày 3-6-2026 để tổng hợp, ban hành quyết định theo quy định.

TIẾN THẮNG