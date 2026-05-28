Tây Ninh: Bị đình chỉ hoạt động, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn hoạt động "chui"

Ngày 28-5, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, đã lập biên bản, đề nghị niêm phong dây chuyền sản xuất, nguồn cấp nhiệt từ lò hơi; không cho phép vận chuyển nguyên liệu vào nhà máy và đề nghị cắt điện đối với Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi T.Đ (công ty T.Đ) tại Cụm công nghiệp H.G, xã Mỹ Hạnh.

Cơ quan chức năng phát hiện công ty T.Đ vẫn đang sản xuất dù đang trong thời gian bị đình chỉ

Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở NN-MT đã tiến hành kiểm tra nhà máy sản xuất của doanh nghiệp. Qua đó, xác định công ty T.Đ hoạt động sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc từ lông gia cầm, với công suất khoảng 2 tấn/ngày, nhưng chưa được cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường; chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chưa ký hợp đồng thu gom rác thải theo quy định. Khu vực tập kết nguyên liệu vẫn phát sinh mùi hôi.

Nguyên liệu sản xuất của công ty T.Đ

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đề nghị niêm phong dây chuyền sản xuất, nguồn cấp nhiệt từ lò hơi; không cho phép vận chuyển nguyên liệu vào nhà máy trong thời gian khắc phục vi phạm. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp ngưng cấp điện, tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp này.

Công ty này thường xuyên bị phản ánh gây ra mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân

Trước đó, ngày 20-3-2026, UBND xã Mỹ Hạnh đã xử phạt doanh nghiệp này 65 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất 4,5 tháng và buộc di dời dự án đến địa điểm phù hợp quy hoạch.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa chấp hành nộp phạt, vẫn tiếp tục sản xuất dù đang trong thời gian bị đình chỉ; đồng thời chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đất đai, xây dựng, đầu tư, phòng cháy chữa cháy, cấp điện và môi trường.

QUANG VINH