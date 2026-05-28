TPHCM nỗ lực kéo giảm ùn tắc giao thông

TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp mới nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, trong đó có mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa và phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ.

Chiều 28-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Triển khai các giải pháp tổ chức giao thông mới

Tại họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết giải pháp làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa, áp dụng từ ngày 15-5, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Đối với khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng phối hợp lực lượng công an nghiên cứu và triển khai phương án giữ lại vòng xoay nhưng tổ chức giao thông theo hướng “không có vòng xoay”, áp dụng từ ngày 23-5. Theo ông Nguyễn Kiên Giang, ngày đầu triển khai, một số người dân còn lúng túng do chưa quen phương án mới, nhưng sau 2 ngày, tình hình giao thông đã cải thiện.

Sở Xây dựng TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi 2 giải pháp trên trong khoảng 1 tháng để có điều chỉnh phù hợp.

Tại đường Cộng Hòa, đơn vị đang phối hợp địa phương nghiên cứu phương án hạn chế ô tô ra vào một số tuyến hẻm trong giờ cao điểm; đồng thời bổ sung vạch qua đường cho người đi bộ, vạch giảm tốc, rào chắn và hệ thống biển báo.

Sau các giải pháp này, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức lại giao thông tại một số điểm “nóng” khác như tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng; giảm bớt giao lộ và mở giao lộ trung gian trên đường Trường Chinh, đoạn từ Cộng Hòa đến Phan Văn Hớn, nhằm tăng khả năng thông hành.

Phát hiện 85 tài xế dương tính ma túy

Tại họp báo, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM, cho biết trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”, lực lượng CSGT thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Các nhiệm vụ gồm: nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp các đơn vị đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan ma túy; thống kê, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, lò độ xe, nhất là liên quan xe điện; đẩy mạnh xử lý vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; phối hợp chính quyền địa phương, công an cấp xã, phường lập lại trật tự đô thị.



Theo Trung tá Hoàng Bá Tuấn, từ khi bắt đầu cao điểm đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 85 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Ngay khi phát hiện, lực lượng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an cấp xã để truy vết theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Lực lượng CSGT cùng các tổ công tác của Công an TPHCM cũng kiểm tra nhiều cơ sở nghi có dấu hiệu vi phạm liên quan xe điện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới trong việc “độ, chế” xe điện, đặc biệt là tự lắp ráp xe điện, tự chế pin sạc; đồng thời thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, pin tái chế.

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, cho biết thời gian gần đây, fanpage của đơn vị tạo được sức hút lớn với người dân. Đây là kết quả của việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và nhu cầu tiếp cận thông tin trên không gian mạng.



Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, trong những ngày qua, fanpage của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, ghi nhận 151 triệu lượt xem và tương tác. Người dân tích cực theo dõi, ủng hộ, cung cấp nhiều thông tin, phản ánh dấu hiệu nghi vấn liên quan ma túy cho lực lượng công an. Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 170 vụ án, bắt 576 bị can.

“Chúng tôi vẫn tuyên truyền về phòng, chống ma túy, về những chiến công, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhưng thay vì truyền tải theo cách thông báo một chiều, fanpage lựa chọn cách kể chuyện gần gũi hơn, tăng tương tác với người dân, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường mạng xã hội, nhất là giới trẻ. Qua đó, những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy cũng như những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy”, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho biết.

