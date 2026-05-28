Đồng Nai: Bắt trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Sonadezi

Ngày 28-5, Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi) đã công bố thông tin bất thường về việc biến động nhân sự cấp cao trong Ban Kiểm soát do liên quan đến thủ tục tố tụng hình sự.

Cụ thể, trong văn bản số 429/SNZ/QTTH, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Sonadezi cho biết, ngày 27-5, đơn vị đã nhận được Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi. Bà Phượng bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Được biết, bà Phượng có nhiều năm công tác và giữ các vị trí kiểm soát, kế toán tại các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của tổng công ty này.

Tổng công ty Sonadezi là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và khu công nghiệp tại khu vực phía Nam, với quy mô tài sản gần 23.000 tỷ đồng.

