Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, đảo Bé thiếu nước ngọt

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Bé, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trở nên khan hiếm. Nhiều hộ dân phải mua nước từ đảo Lớn chở bằng thuyền sang để sử dụng, đồng thời tận dụng nguồn nước mưa tích trữ từ mùa trước.

Clip: Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt thường xuyên hư hỏng, người dân đảo Bé phải mua nước. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Bé được đầu tư xây dựng từ năm 2012, có công suất thiết kế 200m³/ngày đêm, cấp nước cho 98 hộ dân. Tuy nhiên, do thường xuyên hư hỏng, xuống cấp vì môi trường nước mặn ăn mòn thiết bị, nhà máy hiện chỉ hoạt động khoảng 47% công suất. Nhiều hạng mục đã hoen gỉ, phải sửa chữa liên tục nhưng vẫn không bảo đảm nguồn nước, nhất là vào mùa nắng nóng.

Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt tại đảo Bé. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt bên trong nhà máy. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thiết bị máy móc đã hoen gỉ sau vài năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đúng 9 giờ mỗi ngày, anh Nguyễn Thanh Ân, ở thôn Bắc An Bình, đặc khu Lý Sơn, lại vội mở van để hứng nước sinh hoạt. Theo anh Ân, lượng nước được cấp rất ít, mỗi ngày chỉ có khoảng 20-30 phút nên người dân phải chắt chiu từng chút.

9 giờ, anh Ân tranh thủ nhà máy mở nước để chứa vào bồn và bình trữ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vào mùa nắng, gia đình anh Ân phải mua nước chở từ đảo Lớn sang đảo Bé, với giá khoảng 260.000 đồng/m³. Nếu vận chuyển ra các bãi tắm phục vụ du khách, chi phí tăng lên khoảng 300.000-400.000 đồng/m³ do phải trung chuyển bằng xe tuk-tuk từ bến đến các điểm tắm biển. Một số hộ kinh doanh hiện bán nước ngọt cho du khách với giá khoảng 20.000 đồng/xô 21 lít.

Hầm chứa nước mưa được anh Ân xây dựng dưới mặt đất với dung tích lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để có nước dùng trong mùa nắng, nhiều hộ dân đảo Bé tận dụng nước mưa tích trữ trong bể chứa, hầm chứa tại nhà. Anh Ân cho biết, khoảng tháng 9 hằng năm, nước mưa từ mái nhà được dẫn qua hệ thống đường ống xuống bể dự trữ để dùng dần. Gia đình anh xây bể chứa khoảng 28m³ nước, đủ cho 4 người sử dụng trong khoảng 6 tháng.

Xe nước của gia đình ông Tiên dùng để chở ra các bãi tắm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Tiên, ở thôn Bắc An Bình, cho biết gia đình tận dụng xe nhà chở nước từ nơi ở ra các bãi tắm phục vụ du khách để giảm chi phí. Nguồn nước này chủ yếu là nước mưa tích trữ hoặc mua từ đảo Lớn. Theo ông Tiên, nếu thuê xe chở ra bãi tắm sẽ tốn thêm khoảng 100.000 đồng/m³ tiền công vận chuyển.

Hầu như nhà nào ở đảo Bé cũng có bể chứa nước mưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những bể chứa nước mưa ở sân nhà dân tại đảo Bé. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi, lượng khách từ đảo Lớn sang đảo Bé tham quan, lưu trú ngày càng tăng, bình quân khoảng 300 lượt/ngày, cao điểm lên đến 500-600 lượt/ngày. Điều này khiến áp lực về nguồn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch trên đảo Bé ngày càng lớn.

NGUYỄN TRANG