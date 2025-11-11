Hà Tĩnh: Hoàn thành vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt sau lũ

Theo CDC Hà Tĩnh, trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 28-10 đến 3-11 đã gây ngập úng tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như: xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Bình, phường Hà Huy Tập, Vũng Áng, Hải Ninh, Sông Trí…
Mưa lũ đã làm 5.770 hộ dân, 1.641 giếng nước, 14 công trình phúc lợi gồm trường học, trạm y tế xã... trên địa bàn bị ngập lụt.
Với phương châm “Nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, CDC Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế xã, y tế thôn tại các địa phương bị ngập lụt hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, trường học, xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thứ phát và phát sinh dịch bệnh.
Theo CDC Hà Tĩnh, trong đợt mưa lũ này, đã cấp gần 1.000kg hoá chất Cloramin B, 78 lít hóa chất diệt muỗi, côn trùng Perth min 500EC cho các địa phương bị ảnh hưởng để xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.