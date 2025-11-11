Hà Tĩnh: Hoàn thành vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt sau lũ

Chiều 11-11, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, các địa phương vùng ngập do lũ lụt ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là không có dịch bệnh xảy ra trong đợt mưa lũ.

Theo CDC Hà Tĩnh, trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 28-10 đến 3-11 đã gây ngập úng tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như: xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Bình, phường Hà Huy Tập, Vũng Áng, Hải Ninh, Sông Trí…

Mưa lũ đã làm 5.770 hộ dân, 1.641 giếng nước, 14 công trình phúc lợi gồm trường học, trạm y tế xã... trên địa bàn bị ngập lụt.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt sau lũ lụt

Với phương châm “Nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, CDC Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế xã, y tế thôn tại các địa phương bị ngập lụt hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, trường học, xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thứ phát và phát sinh dịch bệnh.

Lực lượng y tế phun hóa chất khử khuẩn sau mưa lũ tại Trường THCS Cẩm Duệ, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh

Theo CDC Hà Tĩnh, trong đợt mưa lũ này, đã cấp gần 1.000kg hoá chất Cloramin B, 78 lít hóa chất diệt muỗi, côn trùng Perth min 500EC cho các địa phương bị ảnh hưởng để xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp các trường học dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường sau lũ lụt

Hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt sau lũ lụt

DƯƠNG QUANG