Mưa lớn và xả lũ gây ngập sâu đất nông nghiệp, nông dân thiệt hại nặng

Ngày 11-11, nhiều hộ nông dân tại xã Châu Pha và xã Hồ Tràm (TPHCM) phản ánh, trận mưa lớn kéo dài từ tối ngày 10 đến sáng 11-11 kết hợp với việc xả lũ hồ chứa đã khiến hàng chục hecta đất sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu, thiệt hại nghiêm trọng.

Hàng chục hecta hoa màu của nông dân xã Châu Pha (TPHCM) ngập chìm trong nước. Ảnh: QUANG VŨ

Tại xã Châu Pha, nhiều diện tích rau màu bị nước nhấn chìm, ước tính thiệt hại trung bình mỗi sào lên tới 40-50 triệu đồng.

Còn tại xã Hồ Tràm, hàng trăm hecta lúa vừa gieo sạ cũng bị ngập nặng do ảnh hưởng từ xả lũ hồ Sông Hỏa và mưa lớn.



Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm cho biết: “Hiện nay, lúa đang ngậm sữa, trổ bông. Chỉ cần bị ngập vài tiếng là coi như mất trắng cả vụ”.

Khu vực trồng lúa vụ mùa của nông dân xã Hồ Tràm đã biến thành sông, nông dân mất trắng. Ảnh: QUANG VŨ

Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp và môi trường đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, tổng hợp báo cáo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Dự báo những ngày tới, khu vực phía Đông TPHCM còn tiếp tục có mưa lớn. Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

QUANG VŨ