Khắc phục sạt lở, hai người bị thương ở Hà Tĩnh

Trong lúc dọn dẹp đất đá sạt lở trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, nhiều khối đất đá trên núi tiếp tục sạt lở, tràn xuống khu vực máy móc đang thi công, khiến 2 người bị thương.

Hiện trường sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh làm 2 người bị thương

Tối 4-11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Kỳ Khang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, tại khu vực Km84+700 thuộc tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (còn gọi là đường tỉnh ĐT.547), đoạn qua địa phận thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra sự việc đất đá trên núi sạt lở, tràn xuống khiến 2 người bị thương.

Hiện trường sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh làm 2 người bị thương. Ảnh: Công an xã Kỳ Xuân



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đơn vị thi công đang dọn dẹp đất, đá bị sạt lở vào sáng 4-11 làm ách tắc giao thông tại khu vực Km84+700 thuộc tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, để lưu thông tuyến đường trở lại.

Tuy nhiên, khi đang thi công thì bất ngờ một số lượng lớn đất, đá từ trên núi cao tiếp tục bị sạt lở, tràn xuống đẩy 1 máy múc và 1 xe ô tô tải lật xuống phía taluy âm.

Vụ việc khiến 2 người đang làm việc tại đây bị thương, gồm: anh Nguyễn Văn N. (sinh năm 1989, trú thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân) bị kính cắt ở tay và anh Võ Thành T. (sinh năm 1982, trú thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân) bị gãy chân và tay...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 2 nạn nhân đã nhanh chóng được mọi người đưa tới cơ sở y tế để cấp cứu, thăm khám, điều trị.

Ngoài ra, sự việc cũng khiến 1 máy xúc và 1 xe ô tô tải bị lật, hư hỏng.

Điểm sạt lở Km84+700 tuyến đường ven biển đoạn qua xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Hiện tại, địa phương và lực lượng chức năng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến xảy ra sạt lở, đồng thời, phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

Việc xử lý khắc phục sạt lở tại khu vực Km84+700 tuyến đường ven biển Hà Tĩnh cũng tạm thời dừng lại, chờ thời tiết ổn định mới có thể triển khai tiếp.

DƯƠNG QUANG