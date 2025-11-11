Chính trị

Tạm dừng thực hiện đề án thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

SGGPO

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, việc tạm dừng này nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Quyết định số 352-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

11-11. 1.jpg
Phóng viên các cơ quan báo, đài tác nghiệp tại hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21-8-2025 về thành lập “Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM” tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; và Quyết định số 352-QĐ/TU 21-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM. Việc tạm dừng này nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khẳng định, việc sáp nhập, tổ chức lại cơ quan báo chí địa phương khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương.

Tin liên quan
THU HƯỜNG

Từ khóa

Truyền hình TPHCM Đề án số 02-ĐA/TU Tạm dụng Báo và Phát thanh Thành ủy TPHCM Ban Thường vụ Thành ủy Phát thanh Tinh gọn Hiệu năng thành lập báo và đài phát thanh thành lập báo đài TPHCM sáp nhập báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn