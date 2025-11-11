Tạm dừng thực hiện đề án thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, việc tạm dừng này nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Quyết định số 352-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Phóng viên các cơ quan báo, đài tác nghiệp tại hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21-8-2025 về thành lập “Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM” tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; và Quyết định số 352-QĐ/TU 21-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM. Việc tạm dừng này nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khẳng định, việc sáp nhập, tổ chức lại cơ quan báo chí địa phương khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương.

THU HƯỜNG