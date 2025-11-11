Hàng chục nhà dân ở xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập gần 1m

Nhà của hàng chục hộ dân khu vực xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu do nước lũ bất ngờ đổ về.

Nước lũ gây ngập khu dân cư

Rạng sáng 11-11, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ mạnh về khu vực hạ lưu, khiến nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực cầu Suối Cát (thôn 3, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng) bị ngập nặng.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, nước vẫn chưa rút, nhiều đoạn quanh cầu biến thành dòng chảy cuồn cuộn, cuốn theo rác và cành cây.

VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn đổ về khu dân cư ở Lâm Đồng gây ngập nặng

Theo ghi nhận, khu dân cư phía bên cầu Suối Cát bị ảnh hưởng nặng nhất, có nơi nước dâng cao gần 1m, tràn vào nhà dân và ngập nhiều diện tích cây trồng.

Bà Võ Minh Hải, người dân địa phương, cho biết: “Khoảng 3 giờ sáng, nước bất ngờ tràn về rất nhanh, chỉ kịp kê cao đồ đạc. Mới dọn dẹp xong vụ ngập trước thì giờ lại ngập nữa”.

Dòng nước chảy siết, gây ngập khu dân cư

Do lượng nước lớn, dòng chảy mạnh, nhiều tuyến đường trong khu vực bị chia cắt, các phương tiện không thể di chuyển. Một số hộ dân phải cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Bá, sống gần cầu Suối Cát, cho hay: “Cứ mưa lớn vài hôm là nước đổ về, năm nay ngập tới 3 lần rồi. Chúng tôi lo nhất là nước lên ban đêm, trở tay không kịp”.

Nước tràn vào nhà người dân

Nhiều đoạn bị ngập sâu gần 1m

Đại diện UBND xã Hàm Liêm khuyến cáo người dân không đi lại qua khu vực ngập sâu. Nguyên nhân của tình trạng ngập lụt là do mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc hồ Sông Quao điều tiết xả lũ, nước đổ về rất nhanh.

Khuyến cáo người dân không nên di chuyển qua khu vực nước chảy xiết, ngập sâu

Được biết, chỉ trong 10 ngày qua, khu vực cầu Suối Cát đã bị ngập tới 3 lần, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

TIẾN THẮNG