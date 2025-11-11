Khánh Hòa: Phát hiện hai thi thể phụ nữ dưới chân cầu Long Hồ

Trưa 11-11, lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện tại khu vực gần cầu Long Hồ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực cầu Long Hồ phát hiện hai người phụ nữ nằm bất động dưới mép nước nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định cả hai nạn nhân đã tử vong. Thi thể nằm cách nhau khoảng 30m, gần mép nước.

Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, hai nạn nhân là người thân, thường xuyên cùng nhau đi bắt ốc tại khu vực này.

HIẾU GIANG