Xã hội

Khánh Hòa: Phát hiện hai thi thể phụ nữ dưới chân cầu Long Hồ

SGGPO

Trưa 11-11, lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện tại khu vực gần cầu Long Hồ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.T
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực cầu Long Hồ phát hiện hai người phụ nữ nằm bất động dưới mép nước nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định cả hai nạn nhân đã tử vong. Thi thể nằm cách nhau khoảng 30m, gần mép nước.

Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, hai nạn nhân là người thân, thường xuyên cùng nhau đi bắt ốc tại khu vực này.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

phát hiện thi thể cầu Long Hồ Cam Ranh sân bay Cam Ranh thi thể cầu Long Hồ điều tra nguyên nhân công an tỉnh Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn