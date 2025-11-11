Đề nghị mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) cho biết, dự thảo đã sửa đổi cụm từ “điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế” thành “điều trị nghiện bằng thuốc thay thế” để bảo đảm việc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế không chỉ đối với các chất dạng thuốc phiện mà bao gồm cả các chất ma túy khác.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo dự thảo, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện việc cai nghiện tại trường giáo dưỡng. Khi người nghiện ma túy đủ 18 tuổi, nếu thời gian cai nghiện còn lại từ đủ 3 tháng trở lên thì chuyển sang thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.

Dự thảo cũng bổ sung “thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất” vào quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kiểm soát chặt chẽ và tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Dự thảo cũng thực hiện phân quyền, phân cấp tại 4 nội dung, gồm: chuyển thẩm quyền từ Chủ tịch UBND cấp xã thành Trưởng Công an cấp xã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phân định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển thẩm quyền từ UBND xã thành Công an xã lập, đưa ra khỏi danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương; chuyển thẩm quyền từ Chủ tịch UBND cấp xã sang Trưởng Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; chuyển thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), sáng 11-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra nêu rõ, việc sửa đổi luật phải bảo đảm hài hòa giữa xử lý nghiêm, kịp thời hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và quyền học tập, tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng của người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy là trẻ em, học sinh, sinh viên; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy…

Về việc tăng thời hạn cai nghiện ma túy, đa số ý kiến của Ủy ban tán thành với quy định tăng thời hạn cai nghiện ma túy, tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu quy định phù hợp hơn về thời hạn cai nghiện ma túy, đặc biệt đối với người cai nghiện ma túy lần đầu, người cai nghiện ma túy là người đang nuôi con nhỏ, trẻ em thì thời hạn cai nghiện ma túy nên ngắn hơn hoặc quy định không quá 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu, không quá 36 tháng đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở đi.

Về cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Ủy ban cho rằng, việc tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm đối tượng này tại trường giáo dưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức học văn hóa, học nghề, giáo dưỡng theo quy định. Tuy nhiên, việc chỉ cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng sẽ có một số hạn chế, bất cập.

Do đó, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định bảo đảm tính mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn theo hướng: Việc cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện ở trường giáo dưỡng; giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.

PHAN THẢO