Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải nhì Giải báo chí viết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM

Sáng 11-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM tổ chức Lễ trao giải Báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM năm 2024 - 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng trao giải cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phường, xã, đặc khu tại TPHCM.

Đại diện nhóm tác giả HTV nhận giải nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện nhóm tác giả Báo SGGP và Đài tiếng nói nhân dân TPHCM nhận giải nhì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Tổ chức trao giải nhất cho nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Đặng Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Viết Hiếu, Nguyễn Thị Minh Phương và Trần Thị Thu Hải - đơn vị Đài Truyền hình TPHCM (trước sắp xếp) với tác phẩm “Góc nhìn HTV: Xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí”.

Ban Tổ chức trao 2 giải nhì cho tác giả, nhóm tác giả: Võ Minh Phong, Lê Quang Thắng, Phạm Minh Tuấn Vũ, Ngô Sỹ Bình, Bùi Thị Thu Hường, Nguyễn Đức Trung, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bảo Vân, Đỗ Xuân Trung, Nguyễn Quốc Khánh và Vân Minh Kiệt (Báo Sài Gòn Giải Phóng) với tác phẩm “Lãng phí - Giặc nội xâm”; Nguyễn Thị Ngọc Bích (Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, trước sắp xếp) với tác phẩm “Công tác thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TPHCM”.

Các tác giả nhận giải ba. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải ba, 10 giải khuyến khích và 3 giải triển vọng cho tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức trao Giải tập thể xuất sắc cho 10 tập thể: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM; Báo Người Lao Động; Báo Pháp luật TPHCM; Báo Tuổi Trẻ; Báo Thanh Niên; Tạp chí Nội chính; Tạp chí Du lịch; Chuyên đề Công an TPHCM; Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải khuyến khích. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - NGÔ BÌNH