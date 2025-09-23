Hải đoàn Biên phòng 18 tổng kết thi đua khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hồ Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18 ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà đơn vị đã đạt được

Phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Hải đoàn thực hiện có hiệu quả. Đồng thời phong trào đã được kết hợp chặt chẽ với các đợt thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, thi đua chuyên ngành, tạo động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Hải đoàn đã chủ động nắm, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 26 vụ với 28 phương tiện và 26 đối tượng, thu giữ 96.682 lít dầu DO và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ (26 đối tượng) với số tiền hơn 354 triệu đồng; phối hợp bán đấu giá hàng hóa vi phạm hơn 1,4 tỷ đồng.

Hải đoàn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động ngư dân không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho 428 lượt tàu cá với 3.685 lượt ngư dân, cấp phát 5.800 tờ rơi, tờ gấp, trao tặng hơn 600 lá cờ Tổ quốc, 385 ảnh Bác Hồ, 100 áo phao cá nhân cho ngư dân.

Quang cảnh hội nghị

Hải đoàn cũng thực hiện tốt các chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; hỗ trợ xây dựng 12 “Nhà đồng đội” với tổng trị giá 720 triệu đồng; tổ chức phát động ủng hộ nhân dân Cuba với tổng số tiền 20 triệu đồng...

VŨ HÙNG