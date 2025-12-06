Xã, phường, đặc khu hiến kế phát triển du lịch TPHCM

Sáng 6-12, tại khách sạn Rex Sài Gòn (TPHCM), Saigontourist Group lần đầu tiên mời lãnh đạo 168 phường, xã và đặc khu của TPHCM đến họp mặt, với chủ đề “Kết nối - đồng hành - phát triển du lịch”.

Tham dự buổi họp mặt có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Saigontourist Group đánh giá đây là bước khởi đầu cho chiến lược 2025-2030, đặt “chính quyền – cộng đồng – doanh nghiệp” vào chung một tam giác phát triển.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cho biết, muốn đưa TPHCM vào nhóm điểm đến hàng đầu châu Á thì phải bắt đầu từ sự kết nối thật sự ở cơ sở, nơi có di sản, con người và câu chuyện địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa phát biểu tại buổi họp mặt

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Triết, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist giới thiệu loạt sản phẩm mới mang hơi thở đô thị như “Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy”; “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn”; “Sài Gòn di sản trăm năm” hay tour “chạy – chèo – chill” dẫn du khách chạy bộ đón bình minh ở cầu Ba Son, sau đó chèo SUP trên sông Sài Gòn rồi thưởng thức ẩm thực xanh ven sông. Các tuyến đến Cần Giờ – Rừng Sác hay các chùa cổ nội đô cũng được bổ sung để hoàn thiện bức tranh trải nghiệm TPHCM.

Các đại biểu tham dự sự kiện tại khách sạn Rex, trưa 6-12

Phường Tân Sơn Nhất, khu vực sắp trở thành điểm giao của hai tuyến metro đề xuất Saigontourist Group nâng cấp cụm khách sạn quanh vòng xoay Hoàng Việt để phục vụ kinh tế đêm.

Địa phương cũng mong muốn doanh nghiệp nghiên cứu đưa khu Bảy Hiền vào tour đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị dựa trên các đầu mối giao thông công cộng). Khi nhà ga Bảy Hiền hoàn thành, khu vực này sẽ có tầng hầm giữ xe, kết nối loạt bệnh viện lớn như Thống Nhất, Tâm Anh…, tạo điều kiện để hình thành không gian đi bộ – dịch vụ – du lịch quanh trục metro.

Từ phía biển, xã Hồ Tràm vốn nổi tiếng bởi chuỗi resort cao cấp, sân golf,... trăn trở câu chuyện hạ tầng. Tuyến ven biển đang thi công khiến việc di chuyển của du khách khá vất vả. Trong khi đó, nhu cầu nhân lực du lịch tại đây tăng mạnh nhưng địa phương chỉ đáp ứng được 15-20%. Hồ Tràm đề xuất Saigontourist Group làm “đầu mối” đào tạo ngay tại xã, tận dụng quỹ đất công để mở lớp nghề, phục vụ không chỉ Hồ Tràm mà cả khu vực ven biển.

Khách tìm hiểu, thưởng thức món ngon tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 tối 5-12. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phường Vũng Tàu thẳng thắn “gõ cửa”: trong giới thiệu sản phẩm mới của Saigontourist hôm nay vì sao chưa có Vũng Tàu ? Địa phương cho biết ngoài tắm biển vốn là thương hiệu lâu năm, Vũng Tàu còn có Bảo tàng vũ khí cổ, nhiều sản phẩm thể thao biển và công trình văn hóa hấp dẫn. Phường mong được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để phát triển dịch vụ chất lượng cao, biển Vũng Tàu thành điểm đến toàn diện hơn, xứng với lợi thế tự nhiên.

Một gợi mở đáng chú ý đến từ Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn: TPHCM hiện có 168 xã, phường, đặc khu vậy tại sao không hướng tới 168 sản phẩm du lịch đặc trưng? Nếu làm được, du khách chỉ cần “đi một thành phố” nhưng có thể “chạm 168 trải nghiệm” vừa mới lạ, vừa khác biệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao những trao đổi thẳng thắn này và cho rằng cuộc gặp là dịp nhìn lại toàn bộ bức tranh du lịch khi thành phố vừa sáp nhập. Sau dịch, TPHCM chỉ có 22 sản phẩm du lịch đặc trưng; nay với 168 xã, phường, đặc khu thì dư địa đã mở rộng rất lớn. Các điểm đến như Côn Đảo, Vũng Tàu hay các tour nội đô tại phường Sài Gòn, phường Bến Thành... đang được du khách đặc biệt yêu thích và cần được đầu tư bài bản.

Người dân, du khách tham quan một gian hàng tại khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành vào tối 5-12

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành du lịch, các địa phương và báo chí đẩy mạnh quảng bá thông qua Tuần lễ Du lịch TPHCM và các sân chơi ngành nghề như cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cũng nhắc lại vai trò của ngành du lịch đang đóng góp khoảng 12% GRDP và cam kết thành phố sẽ đồng hành trong triển khai đề án du lịch thông minh, hướng tới mục tiêu chung: TPHCM phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, vừa hiện đại vừa giàu bản sắc.

THI HỒNG