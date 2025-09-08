Hải quan – Lực lượng nòng cốt “gác cửa” nền kinh tế quốc gia

Sáng 8-9, tại Hà Nội, Cục Hải quan – Bộ Tài chính long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10-9-1945 – 10-9-2025)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam luôn giữ vững vai trò lực lượng nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh “gác cửa” nền kinh tế quốc gia, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo an ninh kinh tế và chủ quyền quốc gia.

Từ đơn vị tiền thân là Sở Thuế quan và Thuế gián thu, ngành hải quan đã không ngừng đổi mới, tiên phong trong hiện đại hóa quản lý, ứng dụng hải quan điện tử, kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, từng bước chuyển đổi sang mô hình hải quan số, hải quan thông minh.

Hải quan cũng là lực lượng đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 786 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào top 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

Song song đó, Hải quan Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trong thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững ổn định kinh tế và an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành hải quan tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện pháp luật về hải quan, triển khai hiệu quả mô hình hải quan thông minh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chủ động hội nhập và khẳng định vị thế Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại sự kiện, sáng 8-9

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển, tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng tập thể lãnh đạo Cục Hải quan, sáng 8-9

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Cục Hải quan vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

LƯU THỦY