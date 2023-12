Hai thanh niên nhặt được 100 triệu đồng mang đến công an trả lại người đánh rơi

Sáng 19-12, Công an phường Xuân Phú và Công an phường Phú Hội, thành phố Huế tiến hành thủ tục trao trả lại 100 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Yến Nhi, sinh năm 1993, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế không may đánh rơi.