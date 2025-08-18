Trang trại nuôi hổ giữa cánh đồng gây tò mò ở Thanh Hóa

Một trang trại nuôi hổ nằm biệt lập giữa cánh đồng xã Xuân Tín (tỉnh Thanh Hóa) đang thu hút sự tò mò của người dân do tính chất đặc biệt và hiếm thấy.

Trang trại có diện tích khoảng 4.000m², xây tường bao cao 4,5m và được phủ lưới B40 bên trên. Bên trong gồm hai khu chuồng trại với đầy đủ nhà trú, khu ăn uống, sân chơi, phòng thú y... Hiện trang trại đang nuôi nhốt 9 con hổ, mỗi con nặng từ 150-200kg.

Clip trang trại nuôi hổ

Người trực tiếp chăm sóc đàn hổ là ông Trịnh Đình Bạch (65 tuổi), cho biết ông đã gắn bó với đàn hổ từ khi còn nhỏ. Trước đó, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến – em họ ông Bạch – đã mua 10 con hổ con từ Lào về nuôi, sau đó bổ sung thêm 5 con. Tuy nhiên, 6 cá thể đã chết theo thời gian, còn lại 9 con như hiện nay. Việc nuôi nhốt trái phép khiến ông Chiến bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng, song vẫn được phép tiếp tục chăm sóc đàn hổ.

Theo ông Bạch, hổ được cho ăn chủ yếu là gà nguyên con, đầu gà đông lạnh, thi thoảng bổ sung thịt heo, bò để đảm bảo dinh dưỡng. Vào mùa lạnh, tổng khẩu phần có thể lên đến 100kg/ngày.

Dù có cả hổ đực và hổ cái trưởng thành, song đàn hổ không thể sinh sản do điều kiện nuôi nhốt lâu năm trong không gian hẹp và chế độ ăn chưa đảm bảo. Gia đình hiện đang gặp khó khăn về kinh phí và mong muốn được chuyển giao đàn hổ cho đơn vị có đủ điều kiện tiếp nhận, chăm sóc.

Ông Lê Văn Hà, Phụ trách Trạm Kiểm lâm Mục Sơn cho biết, giấy phép nuôi sinh trưởng và sinh sản hổ của trang trại đã hết hạn từ giữa năm 2017. Việc xin cấp lại không được chấp thuận do vướng quy định pháp lý. Lực lượng kiểm lâm và liên ngành vẫn duy trì kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn chuồng trại và giám sát sức khỏe đàn hổ. Hiện cơ quan chức năng đang vận động chủ trang trại sớm bàn giao đàn hổ cho đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định.

DUY CƯỜNG