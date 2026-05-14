Philippines: Nâng báo động an ninh trên toàn quốc lên mức cao nhất

Ngày 14-5, cơ quan Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan vụ nổ súng bên trong trụ sở Thượng viện nước này một ngày trước đó.

Binh sĩ thủy quân lục chiến tại trụ sở Thượng viện Philippines, ngày 13-5. Ảnh: Avito Dalan/PNA

Nghi phạm bị bắt ở tầng 2 của tòa nhà Thượng viện với nhiều viên đạn thật mang theo bên người. Bộ trưởng Nội vụ Juanito Victor Remulla cho biết, lực lượng an ninh tại Thượng viện trước đó đã bắn súng cảnh cáo vào một nhóm người lạ mặt có vũ trang khi những người tiến lên cầu thang tòa nhà cơ quan lập pháp này. Sau đó, những tay súng đã bắn chỉ thiên, rồi rời đi. Không có thương vong trong vụ nổ súng này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, cựu Giám đốc PNP, chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, đang cố thủ bên trong tòa nhà Thượng viện để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

ICC đã ban hành lệnh bắt ông Dela Rosa từ tháng 11-2025 nhưng tới ngày 11-5 mới công khai. Hiện cựu Tổng thống Duterte cũng đang chờ xét xử tại Hà Lan, liên quan chiến dịch chống ma túy trong thời gian cầm quyền.

PNP đã nâng báo động an ninh trên toàn quốc lên mức cao nhất và triển khai khoảng 1.500 nhân viên để bảo vệ khu vực xung quanh Thượng viện.

MINH CHÂU