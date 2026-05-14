Hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế

Nhà Trắng và truyền thông Trung Quốc ngày 14-5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc cuộc hội đàm kín song phương, kéo dài hơn 2 giờ, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 14-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề từ song phương đến quốc tế.

Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã nhất trí cùng hướng tới mối quan hệ song phương ổn định chiến lược và mang tính xây dựng. Theo ông, cách định hình mới này sẽ định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” phải là ổn định tích cực, vững chắc với hợp tác là trụ cột, duy trì cạnh tranh phù hợp, kiểm soát được những khác biệt và dựa trên những cam kết về hòa bình.

Đề cập tới vấn đề Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Bắc Kinh và Washington. Nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ song phương, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nếu vấn đề này được xử lý đúng cách, quan hệ song phương sẽ ổn định. Nếu không, hai bên có thể xảy ra xung đột, đẩy quan hệ rơi vào nguy hiểm.

Trước đó, cũng tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là “một năm lịch sử, mang tính bước ngoặt”, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Theo ông, hai nước hiện có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump hy vọng hai nước sẽ có “một tương lai tuyệt vời cùng nhau”. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường giao thương với Trung Quốc, do đó đã đưa những doanh nhân hàng đầu thế giới đến Trung Quốc. Chia sẻ với báo chí khi rời Đại lễ đường Nhân dân, ông Donald Trump mô tả cuộc gặp “rất tuyệt vời”, song không cho biết hai bên có thảo luận vấn đề Đài Loan hay không.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ còn thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế khác như xung đột ở Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và Bán đảo Triều Tiên.

Cũng trong ngày 14-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gặp các doanh nhân Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến đi này. Ông cho biết các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc và cả hai bên đều được hưởng lợi từ điều này. Bắc Kinh hoan nghênh Washington tăng cường hợp tác cùng có lợi và bày tỏ tin tưởng rằng các doanh nghiệp Mỹ có triển vọng rộng mở hơn nữa tại Trung Quốc.

Các doanh nhân Mỹ cũng cho biết họ rất coi trọng thị trường Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh, cũng như tăng cường hợp tác với nước này.

Tổng thống Mỹ đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng sâu rộng nhưng vẫn cần duy trì ổn định để tránh đối đầu trực diện. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này kéo dài hơn so với cuộc thảo luận 100 phút giữa 2 nhà lãnh đạo tại Busan (Hàn Quốc) vào năm ngoái.

Theo TTXVN