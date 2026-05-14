Gần 200 người thương vong do dông bão tại Ấn Độ

Ngày 14-5, giới chức Ấn Độ xác nhận một trận bão bụi kèm mưa lớn, sấm sét và mưa đá dữ dội đã quét qua các bang miền Bắc nước này trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Cây đổ do dông bão tại bang Uttar Pradesh. Ảnh: INDIA TODAY

Theo India Today, bang Uttar Pradesh thiệt hại nặng với ít nhất 20 người tử vong. Cây cối bị bật gốc chỉ trong vài giây, tường đất đổ sập lên những gia đình đang trú ẩn và mạng di động bị gián đoạn trên diện rộng ở nhiều khu vực; cơ sở hạ tầng điện lưới, mùa màng, các hộ chăn nuôi gia súc thiệt hại nặng nề.

Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã phải dùng cưa máy và cần cẩu giải tỏa hàng ngàn cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường bộ và đường sắt.

Ông Yogi Adityanath, Thủ hiến bang, đã yêu cầu chi trả bồi thường cho tất cả các gia đình bị ảnh hưởng trong vòng 24 giờ và cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự lơ là nào trong công tác cứu trợ.

Dông bão là hiện tượng thường gặp tại miền Bắc Ấn Độ trong mùa khô từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, song cường độ và sức tàn phá của đợt thiên tai lần này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Vào tháng 5, khu vực đồng bằng phía Bắc Ấn Độ thường xuyên ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C. Không khí nóng sát mặt đất bốc lên nhanh chóng (quá trình đối lưu), kéo theo luồng không khí ẩm, mát từ các hướng khác hội tụ. Hiện tượng này tạo ra các đám mây dông phát triển mạnh, nguồn gốc của sấm sét, mưa đá và bão lốc giật mạnh kèm bụi đất.

Do biến đổi khí hậu, nhiệt độ nền cao hơn đồng nghĩa với việc khí quyển tích tụ nhiều năng lượng hơn, khiến các cơn bão hình thành nhanh hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn.

KHÁNH MINH