Mỹ và Trung Quốc đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh song phương

Ngày 14-5, cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra những đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 14-5-2026. Ảnh: TTXVN

Trong thông báo về kết quả hội nghị, Nhà Trắng cho biết, vấn đề Iran là một trong những nội dung thảo luận quan trọng và "hai bên nhất trí phải duy trì thông suốt eo biển Hormuz nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do”. Ngoài ra, Nhà Trắng dẫn lời ông Tập Cận Bình khẳng định, Chính phủ Trung Quốc quan tâm tới việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ để giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải Hormuz trong tương lai.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác kinh tế nhưng thông tin chi tiết về các thỏa thuận thương mại dự kiến chưa được công bố. Bên cạnh đó, việc tiếp tục ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ, cũng như việc Trung Quốc tăng cường mua nông sản Mỹ cũng đã được hai nhà lãnh đạo trao đổi trong cuộc gặp.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động cùng hướng, nhằm cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn này cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã đạt được hiểu biết chung về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính ổn định chiến lược, qua đó góp phần định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.

Chiều 14-5, phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã có cuộc hội đàm "vô cùng tích cực" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9 tới.

Tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc lần này có đoàn doanh nghiệp gồm 17 giám đốc điều hành, trong đó có những gương mặt đình đám như tỷ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple và Kelly Ortberg của Boeing. Phát biểu tại cuộc gặp với các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh và ổn định. Theo ông, việc Bắc Kinh và Washington duy trì đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng trong bối cảnh quốc tế bất ổn hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và phát triển toàn cầu. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, hai nước nên tiếp tục là đối tác của nhau để cùng tiến tới thành công và thịnh vượng chung.

Theo TTXVN