Hàn Quốc: 14 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô ở Daejeon

Theo Cơ quan Cứu hỏa TP Daejeon, đến sáng sớm 22-3, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn quy mô lớn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở phường Munpyeong, quận Daedeok, đã tăng lên 14 người, sau khi 3 nạn nhân mất tích trước đó được tìm thấy đã tử vong.

Trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 21-3 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của 3 nạn nhân tại tầng 2 bị cháy rụi của nhà máy, trong lúc sử dụng thiết bị hạng nặng để thu dọn hiện trường.

Với phát hiện mới nhất này, toàn bộ 14 người mất tích đã được tìm thấy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận ít nhất 58 người bị thương, trong đó có 2 lính cứu hỏa.

Tổng cộng có 170 công nhân ở bên trong nhà máy khi đám cháy được trình báo vào khoảng 13 giờ 17 ngày 20-3 (giờ địa phương).

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng giờ ăn trưa, khi nhiều công nhân đang nghỉ tại khu vực giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà chính. Khói dày đặc đã chặn các lối thoát hiểm chính. Một số công nhân phải nhảy từ cửa sổ xuống đất để thoát thân.

Theo nhà chức trách địa phương, đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 10 giờ 30 phút. Trước đó, lực lượng cứu hỏa không thể vào bên trong tòa nhà vì lo ngại nguy cơ sụp đổ. Công tác chữa cháy cũng gặp khó khăn do bên trong tòa nhà có khoảng 200kg natri, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Ông Kim Seung Ryong, Tổng Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc, cho biết lực lượng chức năng sẽ nỗ lực xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn và triển khai các biện pháp ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định, song ngọn lửa được cho là lan rất nhanh. Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ. Lực lượng cứu hỏa nghi ngờ cặn dầu và bụi tích tụ bên trong nhà máy có thể là yếu tố khiến đám cháy lan nhanh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đến hiện trường vào chiều 21-3 để thị sát công tác cứu hộ và gặp gỡ gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, ông Sohn Ju Hwan, người đứng đầu Tập đoàn Anjeon, chủ sở hữu nhà máy gặp nạn, đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và cam kết hợp tác với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Hiện công tác xác nhận danh tính các nạn nhân vẫn đang được triển khai. Chưa có thông tin chính thức cho thấy có công nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này.

Theo TTXVN