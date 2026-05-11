Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được ra tù sớm

SGGPO

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do sớm vào ngày 11-5. Theo giới quan sát, việc ông Thaksin được ra tù sớm làm dấy lên khả năng ông trở lại chính trường.

Ông Thaksin đứng im lặng trong khi quốc ca vang lên. Ảnh: BANGKOK POST

Ông Thaksin được bầu làm thủ tướng năm 2001 và tái trúng cử năm 2005. Tuy nhiên, ông đã phải sống lưu vong sau khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông bị gián đoạn bởi một cuộc đảo chính quân sự. Sau khi trở về Thái Lan vào tháng 8-2023, ông Thaksin bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Mức án này sau đó đã được giảm xuống còn 1 năm nhờ lệnh ân xá của Hoàng gia.

Ông Thaksin Shinawatra, mặc áo trắng, bước ra khỏi nhà tù trung tâm Klongprem ở Bangkok. Ảnh: BANGKOK POST

Ngày 9-9, Tòa Hình sự Tối cao dành cho những người giữ chức vụ chính trị tại Thái Lan đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải quay trở lại nhà tù để thụ án 1 năm tù giam vì ông đã thi hành án tù năm 2023 không đúng quy định. Thay vì bị giam giữ, ông được đưa đến một phòng riêng trong bệnh viện vì lý do sức khỏe. Lần này, ông được trả tự do như một phần của chương trình phóng thích sớm dành cho các tù nhân cao tuổi. Ông Thaksin là một trong hơn 850 tù nhân được chấp thuận phóng thích sớm.

Ông Thaksin gặp gỡ những người ủng hộ khi rời khỏi nhà tù trung tâm Klongprem. Ảnh: BANGKOK POST

Theo giới quan sát, việc ông Thaksin được trả tự do sớm làm dấy lên khả năng ông trở lại chính trường. Cháu trai của ông Thaksin, ông Yodchanan Wongsawat, người đã trở thành ứng cử viên của đảng Pheu Thai trước cuộc bầu cử tháng 2, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục Đại học trong nội các của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

HẠNH CHI

