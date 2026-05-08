Tòa án Mỹ bác mức thuế toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump

Ngày 7-5 (giờ địa phương), Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ (CIT) ra phán quyết bác bỏ mức thuế nhập khẩu 10% của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Với tỷ lệ phiếu 2-1, hội đồng xét xử kết luận việc áp mức thuế nhập khẩu 10% trên quy mô toàn cầu là không chính đáng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn là văn kiện mà ông Trump đã viện dẫn để triển khai các lệnh trừng phạt này.

Tuy nhiên, phán quyết của tòa mang tính giới hạn khi chỉ thực hiện lệnh chặn thuế đối với hai doanh nghiệp Burlap & Barrel và Basic Fun! tại bang Washington, những đơn vị đã nộp đơn kiện từ đầu tháng 3.

Trong vụ kiện do liên minh 24 bang thuộc đảng Dân chủ và hai doanh nghiệp nói trên khởi xướng, hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn các bên nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại trực tiếp. Do đó, tòa kết luận chỉ có bang Washington cùng hai công ty Burlap & Barrel và Basic Fun! là có đủ tư cách pháp lý để được hưởng lệnh miễn trừ thuế trong thời gian chờ các bước tố tụng tiếp theo.

Ngày 20-2-2026, Tòa Tối cao bác chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), gồm thuế đối ứng và thuế riêng áp lên Mexico, Canada, Trung Quốc.

Phản ứng lại phán quyết trên, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% viện dẫn thẩm quyền theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Mục đích là giải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng, hoặc ngăn chặn nguy cơ đồng USD mất giá trong ngắn hạn.

