Nga và Ukraine ngừng bắn, trao đổi tù binh

Theo hãng tin TASS⁠, Điện Kremlin ngày 8-5 cho biết Nga đã chấp nhận sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kéo dài lệnh ngừng bắn với Ukraine từ ngày 9 đến 11-5, đồng thời tiến hành trao đổi tù binh theo công thức “1.000 đổi 1.000”.

Binh sĩ Nga về nước sau cuộc trao đổi 193 tù binh với Ukraine vào ngày 24-4. Ảnh: ANADOLU

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận quyết định này theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Ushakov, phía Nga chấp nhận đề xuất của Tổng thống Trump liên quan đến lệnh ngừng bắn và việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Quan chức Điện Kremlin cho biết thỏa thuận đạt được thông qua các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ và Mỹ - Ukraine, đồng thời phát triển những ý tưởng từng được nêu trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9 đến 11-5 sẽ là khởi đầu cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và đánh giá cao sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh chỉ đạo quân đội nước này không tấn công vào khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow của Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5

KHÁNH MINH

