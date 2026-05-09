Nga diễu binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng (9-5-1945 - 9-5-2026) bắt đầu lúc 10 giờ ngày 9-5, giờ Moscow, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo một số quốc gia như Slovakia, Belarus và Indonesia tham dự.

Quảng trường Đỏ trước khi bắt đầu cuộc diễu binh. Ảnh: TASS

Theo TASS, phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh vai trò lịch sử của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục bảo vệ ký ức về cuộc chiến cũng như các giá trị dân tộc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9-5-1945 - 9-5-2026). Ảnh: RT

Tổng thống Putin gửi lời tri ân tới các cựu chiến binh và những người đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ông nhấn mạnh chiến thắng năm 1945 là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự đoàn kết và ý chí kiên cường của nhân dân Liên Xô.

Nghi thức trước khi cuộc diễu binh bắt đầu. Nguồn: RT

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng bảo vệ sự thật lịch sử là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời chỉ trích các nỗ lực bóp méo hoặc làm lu mờ vai trò của Liên Xô trong chiến thắng phát xít Đức. Ông khẳng định Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Đội hình máy bay chiến đấu của Không quân Nga bay qua lễ đài. Nguồn: RT

Đề cập bối cảnh hiện nay, Tổng thống Putin cho biết Nga đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang Nga luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia; đồng thời khẳng định nước Nga kế thừa và phát huy truyền thống chiến thắng trong Thế chiến II, xem đây là nền tảng củng cố sức mạnh và sự đoàn kết đất nước.

﻿Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo một số nước tưởng niệm những người ngã xuống trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nguồn: RT

Trước đó, theo Russia Today, các cuộc diễu hành quy mô nhỏ đã diễn ra trên khắp nước Nga nhằm tưởng niệm hàng chục triệu người đã hy sinh trong cuộc chiến. Liên Xô từng chịu tổn thất nặng nề nhất, với khoảng 27 triệu người thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ngày 9-5 hiện là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Nga.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, thông qua sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn từ ngày 9 đến 11-5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trên lễ đài. Ảnh: RT

Binh chủng Hải quân Nga tiến qua lễ đài. Ảnh: RT

Đội bay của binh chủng Không quân Nga bay qua lễ đài. Ảnh: RT

KHÁNH MINH