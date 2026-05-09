Indonesia tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích do núi lửa phun trào

Ngày 9-5, lực lượng chức năng Indonesia nối lại hoạt động tìm kiếm 3 người leo núi mất tích (trong đó có 2 công dân Singapore) sau vụ phun trào của núi lửa Dukono trên đảo Halmahera.

Núi lửa Dukono phun trào, ngày 8-5. Ảnh: ANTARA

Ông Iwan Ramdani, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết, hơn 100 nhân viên cứu hộ cùng lực lượng quân đội, cảnh sát và hai thiết bị bay không người lái gắn camera nhiệt đã được triển khai để tìm kiếm hai công dân Singapore và một người Indonesia. Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm quanh khu vực miệng núi lửa, trong phạm vi khoảng 700m.

Sáng 8-5, núi lửa Dukono, thuộc tỉnh Bắc Maluku, phun cột tro bụi cao tới 10km. Trước đó, 17 người gồm 7 công dân Singapore và 10 người Indonesia đã được sơ tán an toàn. Công tác tìm kiếm phải tạm dừng vào tối 8-5 do núi lửa tiếp tục hoạt động. Đến ngày 9-5, chiến dịch vẫn gặp khó khăn khi núi lửa tiếp tục phun trào.

Bộ Ngoại giao Singapore cho biết đang phối hợp với đại sứ quán tại Jakarta và phía Indonesia để thu thập thông tin, đồng thời hỗ trợ lãnh sự đối với các công dân bị ảnh hưởng và gia đình họ.

Giới chức Indonesia duy trì mức cảnh báo cao thứ ba đối với núi lửa Dukono, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách không hoạt động trong phạm vi 4km quanh miệng núi lửa. Hiện chưa ghi nhận ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

