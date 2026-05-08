WHO cảnh báo khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm virus Hanta

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus vừa đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta, sau khi chủng virus này khiến 3 người trên tàu du lịch MV Hondius tử vong.

Buổi họp báo về virus Hanta do WHO tổ chức. Ảnh: WHO

Phát biểu tại cuộc họp báo do WHO tổ chức, ông Tedros Adhanom Ghebreyeus dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyeus, mặc dù đây là một sự cố nghiêm trọng, WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Hiện WHO đang hợp tác với nhiều chính phủ và đối tác trong công tác ứng phó.

Cũng tại cuộc họp báo, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud khẳng định cơ quan này đánh giá đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện.

Hiện những người được cho là đã nhiễm virus đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.

Virus Hanta lây truyền sang người qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt bị nhiễm bệnh của các loài gặm nhấm. Nhiễm virus ở người có thể dẫn đến bệnh nặng và thường gây tử vong, mặc dù mức độ bệnh khác nhau tùy thuộc vào loại virus và vị trí địa lý. Thời gian xuất hiện triệu chứng kể từ khi phơi nhiễm lên tới 8 tuần, bao gồm sốt, đau nhức, xuất huyết nội, suy hô hấp và suy thận.



PHƯƠNG NAM