Tái định hình ảnh hưởng tại Địa Trung Hải

Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU điều chỉnh chiến lược trước những biến động địa chính trị toàn cầu và nhu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa nguồn cung.

Điểm nhấn trong nỗ lực ngoại giao này là chuyến thăm Algeria của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Dubravka Šuica diễn ra trong tuần qua. Đây được coi là bước đi nhằm hiện thực hóa Hiệp ước Địa Trung Hải, một khuôn khổ hợp tác mới mà EU đặt nhiều kỳ vọng. Trong mắt giới hoạch định chính sách của EU, Algeria là nhà cung cấp năng lượng uy tín, một nhân tố ổn định tại khu vực và là cửa ngõ chiến lược kết nối hai đại lục.

Tại các buổi làm việc, chương trình nghị sự đã bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu từ thương mại, đầu tư đến an ninh và quản lý di cư. Phái đoàn EU tại Algeria khẳng định EU đặc biệt coi trọng vai trò của Algeria như một đối tác năng lượng đáng tin cậy. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Algeria đã vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hàng đầu cho châu Âu, góp phần giúp lục địa già giảm thiểu rủi ro từ các cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, tham vọng của EU không chỉ dừng lại ở các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. EU đang tìm cách mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như: hạ tầng, công nghiệp và logistics. Hai bên đã dành nhiều thời gian thảo luận về các dự án năng lượng tái tạo và hydro xanh. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và vị trí địa lý thuận lợi, Algeria được đánh giá là có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất hydro xanh của khu vực, phù hợp với lộ trình chuyển đổi xanh mà châu Âu đang theo đuổi.

Có thể thấy, thông qua việc nâng tầm quan hệ với Algeria, EU đang nỗ lực tạo ra một không gian hợp tác thực chất, nơi lợi ích kinh tế và an ninh được đặt lên hàng đầu vì sự phát triển bền vững. Giới quan sát nhận định, EU đang tái định hình ảnh hưởng tại khu vực Nam Địa Trung Hải và châu Phi.

