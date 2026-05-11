Virus Hanta: Mỹ phát hiện ca dương tính liên quan tàu MV Hondius

Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) ngày 10-5 cho biết, 1 trong số 17 công dân nước này trở về từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả dương tính với biến thể Andes thuộc nhóm virus Hanta, trong khi một hành khách khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang chờ xác nhận.

Tàu MV Hondius do Oceanwide Expeditions điều hành. Ảnh: X

Theo giới chức Mỹ, 2 hành khách nói trên được bố trí trong các khoang cách ly sinh học đặc biệt trên chuyến bay đưa 17 công dân Mỹ hồi hương từ Tây Ban Nha về nước.

HHS cho biết chuyến bay này sẽ đưa các công dân Mỹ tới trung tâm điều trị chuyên biệt thuộc Trung tâm Y tế Đại học Nebraska tại thành phố Omaha (bang Nebraska). Riêng hành khách xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển tới một cơ sở y tế khác để theo dõi và điều trị.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu như Italy, Anh, Hy Lạp... đang tăng cường các biện pháp giám sát y tế và cách ly đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius sau đợt bùng phát virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong. Hoạt động sơ tán và hồi hương hành khách trên tàu đang được khẩn trương triển khai và sắp hoàn tất.

HẠNH CHI