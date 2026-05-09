Lầu Năm Góc công bố các tài liệu mật về UFO

Ngày 8-5, Lầu Năm Góc công bố đợt đầu tiên các hồ sơ mật liên quan những báo cáo về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có cả báo cáo từ những năm 1940.

Hình ảnh 1 UFO xuất hiện tại Mỹ cuối năm 2025 do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố

Theo CNN, loạt tài liệu giải mật đầu tiên về UFO được công bố theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết các tài liệu “chưa từng được công bố” này bao gồm nhiều cuộc điều tra về hiện tượng dị thường trên không (UAP) trong nhiều thập niên. Theo tuyên bố của bộ này đăng trên mạng xã hội X, người dân Mỹ hiện có thể truy cập trực tiếp các hồ sơ UAP đã được giải mật mà không cần giấy phép an ninh.

Lầu Năm Góc cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm tài liệu theo từng đợt trong những tuần tới, khi các hồ sơ mới được phát hiện và giải mật.

Trong số tài liệu được công bố có hồ sơ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) với hàng trăm trang ghi nhận lời khai nhân chứng và báo cáo công chúng về UFO giai đoạn 1947-1968. Một số tài liệu khác đề cập các sự việc gần đây hơn, như báo cáo của quân đội Mỹ về vật thể lạ tại Iraq năm 2022, tại Syria năm 2024, cũng như các vụ quan sát tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Hy Lạp.

Tuy nhiên, Bộ Chiến tranh Mỹ lưu ý các mô tả trong báo cáo phản ánh nhận định chủ quan của người viết và không phải kết luận chính thức về bản chất của các hiện tượng này.

Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang bắt đầu xác định và công bố những hồ sơ chính phủ liên quan UFO và người ngoài hành tinh, "dựa trên sự quan tâm lớn về vấn đề này".

