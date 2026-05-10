Virus Hanta: Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp, chuẩn bị cách ly hành khách từ du thuyền HV Hondius

Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền HV Hondius ở Đại Tây Dương.

Con tàu này đang hướng tới Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi gần 150 hành khách trên tàu - trong đó có ít nhất 17 công dân Mỹ sẽ được sơ tán. Giới chức y tế cấp bang và địa phương tại Mỹ đang theo dõi ít nhất 8 hành khách đã rời tàu hôm 24-4 và trở về nhà. Hiện tại, những người này chưa được yêu cầu cách ly vì chưa xuất hiện triệu chứng.

Từ ngày 10-5, các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu (tất cả hiện chưa có triệu chứng) trở về nước. Hành khách sẽ được đưa tới khu vực “hoàn toàn cách ly và phong tỏa” tại Tenerife, sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết cơ quan này đang điều động một nhóm chuyên gia dịch tễ học và nhân viên y tế tới quần đảo Canary để gặp những người Mỹ trên tàu. Sau đó, họ sẽ được đưa tới bang Nebraska bằng đường hàng không.

Tại trụ sở ở thành phố Atlanta, CDC đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp - nơi các chuyên gia y tế công cộng có thể theo dõi thông tin cập nhật và phối hợp phản ứng với ổ dịch. Cơ quan này phân loại đợt bùng phát virus Hanta ở “cấp độ 3” - mức độ lo ngại thấp nhất.

Mặc dù nhiều biện pháp nêu trên là phản ứng tiêu chuẩn đối với một mối đe dọa y tế quốc tế, song một số chuyên gia y tế công cộng cho rằng điều bất thường là CDC chưa tổ chức họp báo công khai nào về ổ dịch. Nhiều chuyên gia cũng lo ngại việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hồi tháng 1 đồng nghĩa với việc nước này sẽ không phải là bên đầu tiên nhận được thông tin cập nhật về virus Hanta.

Tiến sĩ Yuk Sambath, Thứ trưởng phụ trách bệnh truyền nhiễm thuộc bộ Y tế Campuchia thị sát thực địa khu vực kiểm soát y tế tại sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Cambodianess

Trước đó, trong diễn biến cũng liên quan virus Hanta, ngày 9-5, Bộ Y tế Campuchia đã yêu cầu lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Techo “sẵn sàng ứng phó” trong trường hợp nghi ngờ có ca nhiễm; tăng cường hệ thống ứng phó khẩn cấp, đảm bảo mọi trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận mắc bệnh đều được cách ly và điều trị khẩn cấp.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) thuộc bộ Y tế Campuchia cho biết đang tổ chức các nhóm phản ứng nhanh và các bộ phận chuyên trách lấy mẫu, sàng lọc và theo dõi điều trị; triển khai công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo các phòng xét nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, vật tư y tế, cung ứng đủ thuốc thiết yếu và đồ bảo hộ cá nhân.

VIỆT LÊ