Mỹ và Iran đấu hỏa lực trên eo biển Hormuz

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran đồng loạt cáo buộc nhau khơi mào các cuộc tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành tấn công vào các tàu hàng đang lưu thông qua eo biển.

Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz đã bị Iran nhắm mục tiêu. Tehran cho biết, động thái này nhằm trả đũa việc quân đội Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Iran.

Đáp lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng Iran đã triển khai một lực lượng lớn bao gồm tên lửa, máy bay không người lái và xuồng cao tốc để bao vây, đe dọa các tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason khi các chiến hạm này đang di chuyển qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Oman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói đây chỉ là cuộc chạm trán nhẹ và lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, ông cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tiến hành thêm đòn không kích nếu Iran không nhanh chóng ký thỏa thuận.

Đây không phải lần đầu hai bên đấu hỏa lực kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8-4.

Hôm 4-5, quân đội Mỹ thông báo đã phá hủy 6 xuồng nhỏ và đánh chặn tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái của Iran, trong lúc Tehran tìm cách ngăn chặn chiến dịch "Dự án Tự do" của Washington nhằm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran đã bác thông tin này.

Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Lebanon, hai nước dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Washington (Mỹ) trong hai ngày 14 và 15-5. Đây sẽ là vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước.

PHƯƠNG NAM