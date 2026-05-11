WHO yêu cầu giám sát chặt khách trên tàu du lịch MV Hondius

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9-5, phát cảnh báo y tế đặc biệt liên quan đến virus Hanta chủng Andes, yêu cầu xem toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch MV Hondius - những người tiếp xúc nguy cơ cao, cần được giám sát chặt trong 42 ngày, khi chiến dịch sơ tán quốc tế quy mô lớn bắt đầu tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Chủ động ứng phó

Ngày 10-5, giới chức Tây Ban Nha xác nhận hành khách trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan đã lần lượt rời tàu, vài giờ sau khi tàu cập bến Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính quyền Tây Ban Nha, và công ty du thuyền Oceanwide Expeditions khẳng định không ai trong số hơn 140 người trên tàu MV Hondius có triệu chứng nhiễm virus Hanta.

Theo thông báo trước đó của Bộ Y tế Tây Ban Nha, công dân nước này là những người đầu tiên rời tàu trên những chiếc thuyền nhỏ chở từ 5-10 người và chuyển đến cơ sở y tế để cách ly. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García cho biết, có 14 hành khách và 1 thành viên thủy thủ đoàn người Tây Ban Nha trên tàu.

Trong khi đó, hành khách và thủy thủ đoàn thuộc hơn 20 quốc tịch khác sẽ được đưa khỏi tàu ngay khi các chuyến bay sơ tán sẵn sàng. Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ của Tây Ban Nha, đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như đảm bảo hành khách và thành viên thủy thủ.

Tiến hành sơ tán y tế những người nghi nhiễm virus Hanta tại Cabo Verde. Ảnh: WHO

Trong ngày 10-5, có các chuyến bay riêng biệt dành cho công dân Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Ireland và Mỹ. Theo kế hoạch được công bố, công dân Mỹ trên tàu sẽ được cách ly tại một trung tâm y tế ở Nebraska.

Anh trước đó thông báo 24 công dân nước này sẽ được cách ly tại một cơ sở y tế từng điều trị Covid-19.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, 5 hành khách người Pháp dự kiến được hồi hương ngày 10-5 và sẽ được theo dõi tại bệnh viện trong 72 giờ, sau đó họ sẽ cách ly tại nhà trong 45 ngày.

Chính quyền Tây Ban Nha cho biết, một số thành viên thủy thủ đoàn, cũng như thi thể của một hành khách tử vong trên tàu, sẽ ở lại trên tàu tiếp tục hành trình đến Rotterdam, Hà Lan để khử trùng. Thời gian hành trình dự kiến đến Rotterdam là khoảng 5 ngày.

Tiếp tục truy vết

Hiện giới chức y tế toàn cầu đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi ổ dịch virus Hanta được xác nhận. Theo các báo cáo y tế quốc tế, khoảng 40 hành khách từng xuống tàu tại các điểm dừng trước đó đã di chuyển tới nhiều quốc gia khác nhau, khiến cơ quan y tế tại ít nhất 12 nước phải triển khai theo dõi khẩn cấp. WHO hiện phối hợp giám sát với Canada, Đức, Hà Lan, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ cùng nhiều nước khác.

Mỹ đang triển khai một trong những chiến dịch ứng phó mạnh nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp tại Atlanta và nâng phản ứng lên “cấp độ 3” - mức thấp nhất nhưng cho phép huy động cơ chế phối hợp liên bang.

Một nhóm chuyên gia dịch tễ Mỹ đã được điều tới Tenerife để tiếp nhận ít nhất 17 công dân Mỹ trên tàu. Chính phủ Ireland đồng thời triển khai kế hoạch hồi hương và giám sát riêng đối với công dân nước mình.

Lý giải lý do tại sao phải cách ly tàu, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông hiểu rằng nhiều người trên đảo đang lo lắng về sự xuất hiện của tàu MV Hondius, do trên tàu đã có 3 người tử vong sau khi nhiễm virus Hanta.

VIỆT ANH tổng hợp