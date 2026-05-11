Tổng thống Mỹ sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15-5

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11-5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10-2025. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, ông Quách Gia Côn cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan quan hệ Trung - Mỹ cũng như hòa bình và phát triển trên thế giới.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong 9 năm qua.

Theo ông Quách Gia Côn, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ thúc đẩy hợp tác trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi; đồng thời kiểm soát bất đồng, góp phần tăng cường ổn định trong bối cảnh giới đang biến động và nhiều thay đổi.

KHÁNH MINH

