Hàng loạt chương trình sôi động, hấp dẫn tại lễ hội “Mỹ vị sóng ngàn”

Lễ hội “Mỹ vị sóng ngàn” diễn ra trong 9 ngày (từ 29-11 đến 7-12) quy tụ 90 gian hàng và hàng loạt các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, sôi động… hấp dẫn khách du lịch.

Tối 29-11, tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM), chương trình “Mỹ vị sóng ngàn” do Công ty TNHH xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi tổ chức đã chính thức khai mạc.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu và vua đầu bếp Yan Can Cook tham dự lễ khai mạc lễ hội "Mỹ vị sóng ngàn". Ảnh: QUANG VŨ

Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội sông nước TPHCM lần thứ 3, năm 2025 và Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2025.

Người dân, du khách tham gia lễ hội. Ảnh: QUANG VŨ

Lễ hội sẽ bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thể thao, tạo không gian giao lưu giữa người dân địa phương và du khách. Đây là cơ hội để khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của Vũng Tàu, những giá trị văn hóa đặc sắc của TPHCM.

Tại lễ hội sẽ có 90 gian hàng ẩm thực, thương mại, dịch vụ, giải trí, nghệ thuật... phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, tham gia chương trình “Mỹ vị sóng ngàn” còn có vua đầu bếp thế giới Chef Martin Yan - Yan Can Cook. Ông là huyền thoại ẩm thực quốc tế, nổi tiếng với chương trình truyền hình “Yan Can Cook” đã phát sóng trên hơn 50 quốc gia, là đại sứ văn hóa ẩm thực, gắn kết Đông - Tây. Đến với lễ hội, Vua đầu bếp thế giới Yan Can Cook sẽ trình diễn và truyền cảm hứng “Yan có thể nấu - Bạn cũng có thể”.

Vua đầu bếp thế giới Chef Martin Yan - Yan Can Cook trình diễn ẩm thực tại lễ hội. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, chương trình còn có hàng loạt các hoạt động, sự kiện đặc sắc, sôi động, hấp dẫn. Cụ thể, giải vô địch ván chèo đứng (SUP) TPHCM quy tụ nhiều đội từ các tỉnh, thành và vận động viên quốc tế; giải vô địch bơi TPHCM mở rộng với sự tham gia của các vận động viên trong nước và quốc tế đến từ 15 - 20 quốc gia, khu vực, cán bộ ngoại giao các Đại sứ quán.

Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao biển khác: trình diễn ván phản lực nước (flyboard), thuyền buồm, mô tô nước, dù lượn, lướt ván diều…

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm các mô hình làng nghề truyền thống tại lễ hội.

﻿Ảnh: QUANG VŨ

Chương trình Carnival – Diễu hành đường phố dự kiến sẽ diễn ra từ 19 giờ - 21 giờ ngày 6 và 7-12, trên tuyến đường Thùy Vân (đoạn từ ngã ba Hoàng Hoa Thám – Thùy Vân đến Khu du lịch Paradise). Có khoảng 1.000 diễn viên và khách mời tham dự với đội cờ, đội kèn, đội trống và nhóm diễn viên (trang phục cánh lớn rực rỡ, sắc màu, mascot linh vật biển, trang phục dân tộc 3 miền).

Gian hàng nặn tò he thu hút sự tham gia của đông đảo khách du lịch. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, trong khuôn khổ của lễ hội “Mỹ vị sóng ngàn” còn có các hoạt động du lịch, văn hóa sôi động khác như: Sân khấu DJ mini; khu trải nghiệm thả diều với 20 cánh diều siêu to khổng lồ từ 7- 30m đầy màu sắc; không gian tái hiện nghề nông xưa; khu check-in làng nghề nước mắm truyền thống; khu trải nghiệm làng gốm bát tràng; khu trò chơi dân gian; khu vẽ Henna nghệ thuật Ấn Độ… và các hoạt động trải nghiệm khác.

Trong khuôn khổ của lễ hội còn có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp (thời gian bắn 15 phút) tại phường Vũng Tàu, diễn ra lúc 21 giờ ngày 6-12.

Trước thời gian diễn ra lễ hội, vua đầu bếp Yan Can Cook đã ghé thăm nhà hàng Nori (phường Vũng Tàu, TPHCM) ăn trưa và tìm hiểu các loại hải sản của vùng biển Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Lễ hội “Mỹ vị sóng ngàn” nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật - du lịch đa dạng, giúp cộng đồng địa phương và du khách cùng tham gia các hoạt động vui chơi, biểu diễn, triển lãm. Qua đó, nhấn mạnh vị thế tiên phong trong tầm nhìn trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực của thành phố; khẳng định hình ảnh “dòng sông dẫn ra biển lớn” là biểu tượng và quyết tâm của TPHCM trong kỷ nguyên hội nhập và vươn mình của đất nước. Đồng thời, khai thác tối ưu giá trị hệ thống sông ngòi, kênh rạch, bãi biển với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn và mới lạ, góp phần thu hút đông đảo du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TPHCM.

QUANG VŨ