Tối 13-3, tại Quảng trường Hòa Bình, phường Gò Vấp, Sở VH-TT TPHCM, Nhà hát Kịch TPHCM phối hợp với HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp tổ chức chương trình nghệ thuật " TPHCM - Trọn niềm tin yêu".

Nhóm ca Mây Trắng biểu diễn ca khúc "Vì ngày mai tươi sáng". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật TPHCM - Trọn niềm tin yêu là bản trường ca hào hùng chào mừng Ngày hội non sông, được kết cấu chặt chẽ qua ba chương giàu cảm xúc: TPHCM - Ánh sáng niềm tin, Lá phiếu niềm tin, TPHCM tự hào tiếp bước tương lai.

Các tác phẩm âm nhạc tái hiện hành trình từ đêm trường nô lệ bước ra ánh sáng độc lập dưới ngọn cờ dẫn lối của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Nhóm ca Lạc Việt và Mây Trắng biểu diễn ca khúc "Mừng ngày hội non sông". Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Thế Vĩ biểu diễn ca khúc "Cung đàn mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Tổng thể chương trình là lời khẳng định sắt son: Sự đoàn kết và niềm tin của nhân dân sẽ đưa con thuyền đất nước cập bến vinh quang.

Nhóm MTV với ca khúc "Yêu đời". Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch TPHCM trong vở kịch ngắn "Giữ lửa". Ảnh: THÚY BÌNH

Chỉ đạo nội dung và nghệ thuật: NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; đơn vị thực hiện: Nhà hát Kịch Thành phố; chương trình có sự tham gia biểu diễn của: NSƯT Thế Vĩ, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Ngọc, Đăng Nguyên, Lê Thu Hiền, Dương Ngọc Hà, nhóm MTV, Mây Trắng, Lạc Việt và các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch TPHCM cùng nhóm múa Mai Trắng...

THÚY BÌNH