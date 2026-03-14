Chương trình nghệ thuật TPHCM - Trọn niềm tin yêu là bản trường ca hào hùng chào mừng Ngày hội non sông, được kết cấu chặt chẽ qua ba chương giàu cảm xúc: TPHCM - Ánh sáng niềm tin, Lá phiếu niềm tin, TPHCM tự hào tiếp bước tương lai.
Các tác phẩm âm nhạc tái hiện hành trình từ đêm trường nô lệ bước ra ánh sáng độc lập dưới ngọn cờ dẫn lối của Đảng và Bác Hồ kính yêu.
Tổng thể chương trình là lời khẳng định sắt son: Sự đoàn kết và niềm tin của nhân dân sẽ đưa con thuyền đất nước cập bến vinh quang.
Chỉ đạo nội dung và nghệ thuật: NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; đơn vị thực hiện: Nhà hát Kịch Thành phố; chương trình có sự tham gia biểu diễn của: NSƯT Thế Vĩ, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Ngọc, Đăng Nguyên, Lê Thu Hiền, Dương Ngọc Hà, nhóm MTV, Mây Trắng, Lạc Việt và các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch TPHCM cùng nhóm múa Mai Trắng...