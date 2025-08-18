Xóa "vùng trũng" giao thông ở ĐBSCL

Khu vực duyên hải ĐBSCL chuẩn bị đưa vào khai thác 2 dự án cầu giao thông lớn, kết nối dãy đất phía Đông đồng bằng vốn bị chia cắt, mở ra cơ hội kết nối giao thương, phát triển kinh tế, xã hội.

Nối cù lao với đất liền

Nhiều ngày qua, mỗi buổi chiều, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng chục người dân háo hức tập trung tại khu vực 2 chân cầu Đại Ngãi 2 để ngắm nhìn công trình “ao ước” hàng thập niên qua.

Nằm ở hạ nguồn sông Hậu, hướng ra biển Đông, dự án cầu Đại Ngãi 2 vượt cửa Trần Đề, nối liền Cù Lao Dung với đất liền tại quốc lộ Nam Sông Hậu (phía bờ TP Cần Thơ). Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trong đó phần cầu dài hơn 860m, rộng 17,5m và đường dẫn dài khoảng 5km. Được khởi công từ tháng 12-2023, dự án đã hoàn thành sau 20 tháng khẩn trương thi công.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ: Cầu Đại Ngãi 2 và cầu Đại Ngãi 1 sẽ giúp khơi thông toàn tuyến quốc lộ 60, hình thành trục dọc ven biển kết nối TPHCM với các tỉnh duyên hải ĐBSCL, rút ngắn khoảng 80km so với tuyến quốc lộ 1. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ven biển và dọc theo sông Hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực. Riêng đối với TP Cần Thơ, dự án cầu Đại Ngãi sẽ giúp phá thế cô lập của Cù Lao Dung, vùng đất được định hướng phát triển chủ yếu về du lịch kết hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp xanh. Đây là vùng du lịch trọng điểm trong tương lai, với tầm nhìn sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, nơi đáng sống của người dân trong và ngoài thành phố.

Cầu Đại Ngãi 2 nối Cù Lao Dung với đất liền. Ảnh: Tuấn Quang

Gỡ “nút thắt” Rạch Miễu

Khi những khối bê tông cuối cùng được hợp long, nối đôi bờ sông Tiền, niềm vui và xúc động dâng trào trong lòng người dân Vĩnh Long, Đồng Tháp, khu vực bao năm qua gánh chịu cảnh kẹt xe, trễ chuyến, chờ đợi tại nơi “nút thắt cổ chai” cầu Rạch Miễu.

Giấc mơ về một hệ thống cầu đường hiện đại vắt qua những con sông lớn của miền Tây, từng được xem như điều xa xỉ, giờ đây đang dần thành hiện thực. Cầu Rạch Miễu 2, sau bao năm kỳ vọng, đã hoàn thành vượt tiến độ, trở thành biểu tượng mới cho quyết tâm phát triển hạ tầng vùng ĐBSCL.

Theo ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cầu mới sẽ giúp việc đưa trái cây, thủy sản từ miền Tây về TPHCM thuận tiện hơn, giảm thời gian và chi phí logistics, đồng thời tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ logistic vốn là khâu yếu nhất hiện nay. Không chỉ nông sản, ngành du lịch cũng đang háo hức trước cú hích này. Các tour du lịch miệt vườn, homestay ven sông, các làng nghề truyền thống đang dần hồi sinh sau dịch Covid-19, nhờ giao thông thuận lợi hơn và tâm lý khách du lịch bớt e dè vì kẹt xe.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, khẳng định: Cầu mới đi vào khai thác sẽ phân tải lưu lượng phương tiện giữa 2 cầu, giảm áp lực đáng kể và nâng cao năng lực thông tuyến. Đây là bước đi quyết liệt trong chiến lược phát triển hạ tầng khu vực phía Nam. Không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm, cầu Rạch Miễu 2 còn được kỳ vọng là cú hích chiến lược cho sự phát triển vùng ĐBSCL, giúp kết nối giao thương, nâng cao năng lực vận tải, du lịch và khơi thông tiềm lực kinh tế, xã hội đang bị nén lâu nay bởi những điểm nghẽn hạ tầng.

Có thể thấy, cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2 là biểu tượng rõ nét cho sự chuyển mình của ĐBSCL trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông. Đây là những công trình góp phần xóa “vùng trũng” hạ tầng giao thông, nối dài ước mơ và niềm tin vào một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long không ngừng vươn mình phát triển bền vững cùng cả nước.

TUẤN QUANG - TÍN HUY