Hàng ngàn công dân Hàn Quốc sang Campuchia không trở về nước

Theo số liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20-10, hàng ngàn công dân nước này sang Campuchia trong những năm gần đây không trở về nước, cho thấy có khả năng số lượng người Hàn Quốc tham gia hoạt động của các trung tâm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á này cao hơn nhiều so với ước tính chính thức.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: YONHAP

Báo cáo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết mức độ chênh lệch giữa số công dân Hàn Quốc xuất cảnh sang Campuchia và số người trở về nước là 3.209 người trong năm 2022; 2.662 người - năm 2023 và 3.248 người - năm 2024. Con số này tăng mạnh so với 113 người trong năm 2021. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 67.609 người Hàn Quốc đã đến Campuchia, trong khi có 66.745 người trở về nước, tạo ra mức chênh lệch 864 người.

Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều người có thể nhập cảnh vào Campuchia thông qua nước thứ ba. Số lượng lớn người không trở về nước làm dấy lên nghi ngờ rằng số công dân Hàn Quốc tham gia các hoạt động lừa đảo ở Campuchia có thể cao hơn mức ước tính 1.000 người mà chính phủ nước này từng công bố.

Các công dân Hàn Quốc hồi hương từ Campuchia. Ảnh: SCMP

Ngày 20-10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết, thêm 2 công dân Hàn Quốc được giải cứu và 10 công dân khác của nước này bị bắt giữ trong một chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến của nhà chức trách Campuchia. Trước đó, hơn 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến tội phạm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á đã được hồi hương. Bộ Tư pháp Hàn Quốc dẫn số liệu của cơ quan xuất nhập cảnh Campuchia cho hay trong năm ngoái, có 192.305 người Hàn Quốc nhập cảnh vào nước này, gần gấp đôi so với 100.820 người được ghi nhận rời Hàn Quốc đi Campuchia trong cùng năm.

ĐỖ CAO