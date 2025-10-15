Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội "Buôn người"

Giới chức Mỹ vừa khởi tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền số quy mô toàn cầu, chiếm đoạt tới 14 tỷ USD và sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện hành vi gian lận.

Theo cáo trạng do Tòa án Liên bang Brooklyn công bố ngày 14-10, ông Chen Zhi (38 tuổi), còn được biết đến với tên “Vincent”, bị truy tố về tội âm mưu gian lận và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, đồng thời Mỹ và Anh cùng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince Holding Group.

Cuộc điều tra cho thấy Chen và đồng phạm đã điều hành các trại lao động cưỡng bức tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng ngàn lao động nhập cư bị giam giữ, đánh đập và buộc phải đóng giả trên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền số. Một số người bị hành hạ đến mức “suýt mất mạng”.

Theo các công tố viên, mạng lưới của Chen đã thu lợi khoảng 30 triệu USD mỗi ngày, số tiền này được chuyển qua các công ty bình phong và dùng để mua du thuyền, máy bay phản lực, biệt thự, đồng hồ xa xỉ và tranh Picasso.

Cơ quan điều tra Mỹ đã tịch thu hơn 127.000 bitcoin, trị giá khoảng 14 tỷ USD, và dự kiến sẽ sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các nạn nhân.

Ông Chen hiện vẫn đang bỏ trốn. Nếu bị bắt và kết án, mức án tối đa có thể lên tới 40 năm tù giam.

Vụ án được xem là một trong những bê bối lừa đảo tiền số lớn nhất lịch sử, phơi bày mạng lưới tội phạm công nghệ cao có quy mô xuyên quốc gia đang bùng phát tại Đông Nam Á.

ÁNH VÂN