Xã hội

Hàng trăm ha rừng vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ suy giảm

SGGPO

Ngày 6-6, ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), cho biết một số khu vực thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang ghi nhận tình trạng suy giảm rừng.

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Cây tràm trong khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ bị đổ ngã và chết dần

Theo ghi nhận, các khu vực suy giảm chủ yếu nằm ở vùng trũng thấp, ngập kéo dài. Khi cây tràm già cỗi đổ ngã, chết dần, tràm non không thể tái sinh theo diễn thế tự nhiên, khiến tràm bản địa suy thoái và dần bị thay thế bởi các thảm thực vật khác.

Hiện diện tích suy thoái ước khoảng 200-300ha, tập trung tại tiểu khu 1 và tiểu khu 4 thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

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Vườn Quốc gia U Minh Hạ nhìn từ trên cao

Ông Lê Thanh Dũng cho biết thêm, theo Luật Lâm nghiệp và các quy định liên quan, vùng lõi vườn quốc gia thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm quy luật phát triển tự nhiên của hệ sinh thái rừng nên không được tác động. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi và đề xuất giải pháp nếu tình trạng suy giảm gia tăng.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, đồng thời là một trong 3 điểm bảo tồn đất ngập nước của ĐBSCL. Đây là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn, đa dạng sinh học và nguồn gen động, thực vật quý hiếm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

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Hàng trăm ha rừng vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ bị suy giảm Cà Mau

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