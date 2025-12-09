Một doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ 110 triệu won cho người dân tỉnh Đắk Lắk

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tiếp nhận 110 triệu won từ một doanh nghiệp Hàn Quốc trao để cứu trợ người dân bị thiên tai ở tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 9-12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp lãnh đạo Công ty TNHH S-TEC System (Hàn Quốc) và tiếp nhận khoản tiền 110 triệu won do công ty này hỗ trợ để cứu trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt Bộ NN-MT tiếp nhận khoản hỗ trợ của doanh nghiệp Hàn Quốc cho người dân tỉnh Đắk Lắk

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định khoản hỗ trợ của công ty Hàn Quốc có ý nghĩa to lớn, góp phần giúp người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Thứ trưởng cho biết, Hàn Quốc luôn là một trong quốc gia đi đầu trong công tác hỗ trợ Việt Nam ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đầu tháng 12, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo cung cấp khoản viện trợ 500.000 USD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả tại khu vực miền Trung.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết khoản hỗ trợ 110 triệu won (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) của S-TEC System sẽ được Bộ NN-MT cấp phát cho hơn 400 hộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai là đơn vị triển khai các thủ tục, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk cấp phát số tiền tới các hộ dân hưởng lợi trong thời gian tới.

Ông Lee Choong Yun, Phó Chủ tịch Công ty TNHH S-TEC System đã có lời chia buồn với những mất mát mà người dân miền Trung Việt Nam phải gánh chịu do mưa lũ kéo dài. Ông hi vọng khoản hỗ trợ của công ty huy động được sẽ góp phần vào công tác khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương. Đóng góp này thể hiện tình cảm mà cán bộ, nhân viên S-TEC System dành cho Việt Nam.

Công ty TNHH S-TEC System là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ an ninh dân sự tại Hàn Quốc, được thành lập từ tháng 7-1980. S-TEC System cũng nằm trong top 4 thế giới, với mạng lưới khoảng 22.000 nhân sự toàn cầu với doanh thu hàng năm gần 1 tỷ USD. Tại Việt Nam, từ năm 2012 đến nay, công ty đã cử hơn 1.000 chuyên gia an ninh sang làm việc tại các doanh nghiệp FDI lớn, góp phần nâng cao chất lượng và chuẩn mực dịch vụ an ninh dân sự tại thị trường Việt Nam.

