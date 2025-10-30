Tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và học sinh vượt khó ở đặc khu Côn Đảo

Tại chương trình, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và các đơn vị đồng hành đã trao quà đến 75 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao học bổng cho 193 em học sinh là con của cán bộ, chiến sĩ và học sinh vượt khó chăm ngoan trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Chiều 30-10, trong khuôn khổ hành trình về nguồn với tên gọi “Côn Đảo – Ký ức linh thiêng” tại đặc khu Côn Đảo, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM đã phối hợp tổ chức tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 và học sinh vượt khó học giỏi đặc khu Côn Đảo. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao học bổng cho học sinh chăm ngoan học giỏi ở đặc khu Côn Đảo

Tại chương trình, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và các đơn vị đồng hành đã trao quà đến 75 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổng trị giá 75 triệu đồng; trao học bổng cho 193 em học sinh là con của cán bộ, chiến sĩ và học sinh vượt khó chăm ngoan trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, mỗi phần học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ 8 từ trái sang) trao quà đến gia đình chính sách ở đặc khu Côn Đảo

Ngoài ra, các đơn vị đồng hành cũng đã trao tặng 5 máy vi tính, 2 ti vi cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 và công trình hệ thống lọc nước sạch cho cán bộ, chiến sĩ, người dân tại Khu vực phòng thủ 6; Báo Người Lao Động trao tặng Công trình 300 lá cờ Tổ quốc và 20 phần kinh phí học tập cho học sinh (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng).

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và đơn vị đồng hành trao tặng ti vi, máy tính cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề với chủ đề: “Giải pháp tập trung thực hiện hiệu quả các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị”.

Trong báo cáo đề dẫn, lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW trong bối cảnh mới, xác định 6 chuẩn mực cốt lõi là kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng khẳng định, việc thực hiện tốt quy định này chính là góp phần trực tiếp vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu đã lắng nghe các bài tham luận trọng tâm của các đơn vị trực thuộc, tập trung vào các chuẩn mực như: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc” và “Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời”.

Hội nghị chuyên đề với chủ đề: “Giải pháp tập trung thực hiện hiệu quả các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị”, chiều 30-10

Kết luận hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định số 144-QĐ/TW đi vào chiều sâu, cụ thể hóa các chuẩn mực thành hành động, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo với phương châm “Thượng tôn kỷ luật - Đề cao đổi mới - Nêu gương từ trên xuống” và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tại hành trình về nguồn lần này, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Keo, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương; tham quan các di tích lịch sử như các trại giam Phú Hải, Phú Tường, Phú Bình, Cầu tàu 914; tham gia chương trình đi bộ đồng hành “Vì Côn Đảo xanh”…

Các đại biểu tham quan di tích lịch sử Trại giam tù Phú Tường

CAO SƠN